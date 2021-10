Marie Portolano maman : rares confidences sur son ex-compagnon et père de son fils

Depuis le 7 octobre 2021, Marie Portolano a troqué les crampons pour un tablier de cuisine. En effet, la journaliste s'est lancée le défi de présenter la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier et remplace ainsi Julia Vignali. Un grand écart audacieux après avoir passé sept années au Canal Football Club. Et ce n'est pas tout. Devenue la nouvelle coqueluche de M6, Marie Portonalo se voit confier d'autres émissions, aussi bien des shows musicaux que des rendez-vous sportifs comme avec l'Euro de football. Mais avant tout, l'animatrice de 35 ans est une maman.

Marie Portolano a découvert les joies de la maternité il y a maintenant six ans, avec la naissance de son fils unique James. Un petit garçon qui fait son bonheur au quotidien mais qu'elle doit partager. Car oui, celle qui a fait tomber Pierre Ménès n'est plus en couple avec le père. Ce qui n'empêche pas qu'ils maintiennent de bonnes relations. D'ailleurs, Marie Portolano peut toujours compter sur son ex pour "garder" James "jusqu'au retour de sa mère". "Nous sommes séparés mais nous nous entendons très bien", a-t-elle assuré lors d'un entretien avec Le Monde.

Depuis cette rupture, Marie Portolano a refait sa vie avec Grégoire Ludig. C'est en 2017 que leur relation a été officialisée et deux ans plus tard, ils se passaient la bague au doigt, en juin 2019. Le jeune James reste toutefois la priorité de la jolie blonde, lui qui ne semble pas du tout partager sa passion pour le foot. "Il s'en fiche, même s'il y joue comme tous les enfants de son âge. Il construit sa propre vie et c'est chouette", révélait-elle pour Télé Loisirs au moins de juin. Elle en profitait pour dépeindre le genre de mère qu'elle était : "Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir."