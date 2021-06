Marie Portolano, femme attentionnée et maman "à cheval sur l'éducation" : ses rares confidences

Alors qu'elle faisait partie du groupe Canal+ depuis 2014, Marie Portolano a fait le choix de le quitter afin de rejoindre M6. La chaîne lui a proposé un magazine d'avant et d'après match durant l'Euro. La présentatrice de 35 ans a aussi le plaisir d'être aux commandes de deux divertissements : le nouveau show musical La Soirée extraordinaire et Le Meilleur Pâtissier. Interrogée par Télé Loisirs, elle s'est confiée sur cette nouvelle aventure. Elle a également fait de rares confidences sur son fils James (6 ans) et son mari Grégoire Ludig.

C'est un nouveau défi que Marie Portolano s'est lancé. Alors qu'elle avait l'habitude de parler sport et foot, elle a accepté d'animer des divertissements pour voir si cela lui plaisait. Mais le foot reste sa grande passion. Elle est tombée dedans quand elle était petite comme elle l'a confié à Télé Loisirs : "Contrainte et forcée par mes frères Benoît et Pierre ! Quand nos parents sortaient le samedi soir et qu'on restait à la maison, c'était foot à la télé. Au début, l'horreur... puis c'est devenu une passion. Y compris à la récré." Et c'est Sonny Anderson, un ancien joueur notamment passé par l'OL, qui lui a donné envie d'être journaliste sportive.

Son fils James, lui, n'est pour l'heure pas autant passionné par ce sport et cela lui va très bien : "Il s'en fiche, même s'il y joue comme tous les enfants de son âge. Il construit sa propre vie et c'est chouette. Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir." Un avenir qu'elle prépare avec son cher et tendre, Grégoire Ludig.

C'est en 2017 que leur relation a été officialisée. Et, même si les années passent, tous deux s'aiment toujours autant. "Je suis pleine d'attentions pour mon mari, lui aussi d'ailleurs. On est très complices, on rit tout le temps. Il m'a beaucoup soutenue pendant la réalisation de mon documentaire [Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, NDLR]. Si je ne le connaissais pas, j'aimerais qu'il soit mon meilleur ami", a conclu l'animatrice de 35 ans.

