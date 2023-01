Laurie Delhostal fête les 7 ans de sa "crevette" : le touchant message de la journaliste atteinte d'un cancer

C'est une nouvelle qui a touché le petit monde du journalisme en France. À 42 ans, Laurie Delhostal, bien connue dans les médias pour sa participation à plusieurs émissions populaires, notamment sur La chaîne L'Équipe, a fait l'annonce de sa maladie. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer'", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Depuis, la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan donne régulièrement de ses nouvelles à travers ses réseaux sociaux et pour le moment, tout semble bien se passer. Très proche de sa fille Anne-Rose, elle passe beaucoup de temps avec elle et la jeune fille fête ce 10 janvier ses 7 ans.

L'occasion pour Laurie Delhostal de lui écrire un joli message sur son compte Instagram. Pour accompagner une jolie photo d'elle avec sa fille lorsqu'elle était encore bébé, la journaliste s'adresse à Anne-Rose avec tendresse. "7 ans. Ma crevette, mon petit chat des bois a 7 ans. 7 ans que je me demande comment on a pu réussir aussi bien cette mini personne, si drôle, intelligente et douce (ai-je dit qu'elle était intelligente ?)", écrit-elle, avant de dévoiler qu'elle a eu beaucoup d'appréhension au début : "Ça me faisait flipper sévère, pas aidée par tous ceux qui disaient 'bah profite bien de dormir hein parce qu'après ce sera fini pour toute la vie'. Je ne voulais pas que ça me change, je ne voulais pas devenir celle qui dit 'ça a changé ma vie'. Bon je me suis lancée. Bah ça a changé ma vie."

On aurait pas fait mieux que ce petit chat des bois qui aime autant dormir que ses parents

Un tendre et beau message de la part de celle qui a instauré le principe de "kiff du jour" depuis qu'elle a démarré les traitements contre son cancer. Mère d'une petite fille, elle s'ouvre ensuite sur l'idée de faire un autre enfant. "Je ne savais pas si j'en voulais un autre (enfant, ndlr). Peur de se faire un enfant dans le dos. Puis la vie (alias le cancer) a donc décidé. De toute façon on aurait pas fait mieux que ce petit chat des bois qui aime autant dormir que ses parents et qui fête aujourd'hui ses 7 ans", conclut-elle son texte.