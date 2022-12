Laurie Delhostal atteinte d'un cancer : la compagne de Pierre Rabadan positive pour "défoncer la tumeur"

C'est une annonce qui a mis le petit monde du journalisme sportif en émoi. Le 28 novembre dernier, Laurie Delhostal a annoncé par le biais de son compte Instagram être malade. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer'", a-t-elle révélé, suscitant l'émotion chez ses nombreux amis et abonnés. Depuis, la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan a commencé les traitements et se bat de toutes ses forces pour guérir. Elle donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et après les difficultés des dernières semaines, il semble que les choses s'améliorent.

Dans un beau et long message, elle s'adresse à son corps, qu'elle a détesté un temps : "La trahison ultime. Le corps qui a laissé proliférer les mauvaises cellules. Malgré le sport. L'alimentation pas pire." Mais Laurie Delhostal a rapidement retrouvé l'énergie positive pour se battre et visiblement ce corps qu'elle n'aimait plus a suivi lui aussi. "Avant de comprendre que la machine n'avait rien pu faire. Et qu'elle cartonne depuis. Qu'elle arrive à défoncer la tumeur et à bien résister aux traitements. Qu'elle me permet de continuer à travailler, à me marrer, à vivre. Bref je crois que je l'aime bien en fait", conclut-elle son texte très touchant. Elle l'accompagne d'une photo d'elle en train de travailler dans les locaux de France Info (radio pour laquelle elle travaille) sur laquelle on peut voir qu'elle a retrouvé la joie de vivre.