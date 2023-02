Laurie Delhostal atteinte d'un cancer : elle dévoile sa "méthode" pour tenir face aux lourds traitements

C'est une annonce qui a autant surpris qu'atteste le monde du journalisme sportif. Le 28 novembre dernier, Laurie Delhostal, bien connue des amateurs de sport et qui a travaillé pour de grands médias comme Eurosport ou encore La chaîne L'Équipe, a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer'", a-t-elle dévoilé, avant de décrire son quotidien : "J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio".

Une période forcément difficile et pleine de contraintes pour la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan. Malgré les épreuves, Laurie Delhostal démontre une vraie force de caractère, bien aidée par tout l'amour que lui porte sa fille, Anne-Rose, avec laquelle elle passe beaucoup de temps. La journaliste doit suivre un lourd traitement pour guérir de son cancer et elle semble beaucoup redouter les IRM, comme elle l'a indiqué dans sa story sur Instagram le 21 février dernier. "Combien de litres de larmes derrière cette porte ?", demande-t-elle à ses abonnés, en proposant deux choix : "72, je ne suis plus une débutante" ou "146, je hais les IRM" (la story est à retrouver dans le diaporama).

J'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine

Un dur moment à passer pour Laurie Delhostal, comme elle l'explique ensuite : "Évidemment, ce fut 146". Malgré les difficultés, la mère de famille de 42 ans a trouvé des astuces pour faire passer le temps durant ses séances éprouvantes. "J'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine : je me force à répéter des listes pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, c'était les 20 derniers entraîneurs du PSG... (dans le bon ordre hein)", dévoile-t-elle, avant de poursuivre : "Et les 20 derniers entraîneurs de Marseille, histoire de préparer le classique de dimanche".

Décidément, Laurie Delhostal a de la ressource et elle met tout en oeuvre pour gagner son combat contre la maladie. Malgré la dureté des traitements qu'elle subit depuis plusieurs mois, le moral semble toujours bon. "À très vite pour de nouveaux tips (conseils)", conclut-elle.