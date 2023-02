"Long jusqu'au bout..." : Atteinte d'un cancer, Laurie Delhostal pas au mieux passe par des moments difficiles

C'est une annonce qui a surpris et attristé le petit monde du journalisme français et plus particulièrement les spécialistes de sport. Reconnue dans le milieu, Laurie Delhostal est passée par des maisons prestigieuses, de Canal+ à La chaîne L'Équipe et désormais France Info, la journaliste de 42 ans a su parfaitement mener sa barque. À côté de ça, elle profite d'une vie de famille heureuse avec l'ancien rugbyman et légende du Stade français, Pierre Rabadan. Ensemble, ils ont une fille, Anne-Rose, âgée de 7 ans et qui semble très proche de sa mère.

Le 28 novembre dernier, Laurie Delhostal dévoilait donc publiquement sa maladie sur les réseaux sociaux. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer'", lâche-t-elle, avant de décrire un peu son quotidien : "J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio", écrivait-elle, pleine de courage et résolue à guérir coûte que coûte. Depuis, elle n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses milliers d'abonnés sur Instagram. Elle a même instauré le "kiff du jour", un petit rituel qui consiste à s'offrir un plaisir quotidien, pour contre-balancer avec la chimiothérapie.

Ce mois de janvier aura été long jusqu'au bout...

Malgré sa bonne volonté et son mental à toute épreuve, il y a des moments plus difficiles que d'autres pour Laurie Delhostal. Ce 31 janvier aura été le dernier jour d'un mois particulièrement compliqué pour la journaliste, comme elle l'a indiqué dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). "Ce mois de janvier aura été long jusqu'au bout...", se désespère-t-elle en montrant une photo d'un thermomètre qui affiche 39 degrés. Une petite fièvre qui doit forcément jouer sur le moral de la jolie blonde, qui ne va certainement pas baisser les bras pour si peu.

Malgré la difficile période qu'elle traverse et ce cancer contre lequel elle lutte, Laurie Delhostal affiche depuis le début une volonté de fer. Bien entourée par ses proches, elle a d'ailleurs fêté l'anniversaire de sa fille en début de mois. Un beau moment qui a certainement dû lui mettre du baume au coeur.