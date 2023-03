"Il aime les plans à trois" : Quand l'ex de Samuel Eto'o balançait sur les fantasmes de la star du foot

Ce vendredi 10 mars est un grand jour pour tous les amoureux de football et encore plus pour les fans de Samuel Eto'o, puisque l'ancien footballeur fête ses 42 ans. Si le football africain a eu de nombreux joueurs de grand talent, à l'image de Didier Drogba ou Mohamed Salah, ils sont peu à pouvoir égaler le niveau et le palmarès du Camerounais. Sous les couleurs du FC Barcelone, puis de l'Inter Milan, l'attaquant supersonique a tout gagné dans les années 2000. Véritable légende dans son pays, il est devenu président de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021.

Côté vie privée, Samuel Eto'o est un homme marié et ce depuis longtemps. En 2014, il épouse Georgette, qui va devenir la mère de ses 4 enfants, Maelle, Étienne, Siena et Lynn. Les deux tourtereaux se sont rencontrés du côté de Nantes, lorsque le natif de Douala était encore tout jeune. Malheureusement, le sportif doit rentrer au Cameroun et le couple est séparé mais entretient une relation à distance. Lorsqu'il intègre le Real Madrid, Georgette finit par le rejoindre et le couple va pouvoir fonder une famille.

Une vie de famille rangée, mais qu'une certaine Nathalie Koah va venir bouleverser en 2016. La jeune femme assure qu'elle a vécu une relation tumultueuse avec le footballeur au tournant des années 2010. Elle va même jusqu'à sortir un livre, intitulé Revenge Porn - Foot, sexe, argent, dont la publication a finalement été interdite par le tribunal de grande instance de Paris à la suite d'une plainte du joueur pour atteinte à l'intimité de la vie privée. "Ce livre est une vengeance et ne présente aucun intérêt journalistique. Il ne fournit aucune information. Madame Koah se livre à des faits grotesques et inutiles en justifiant cela par l'intérêt légitime du public", déclarait l'avocat de Samuel Eto'o après l'interdiction du livre. Une décision validée par la cour d'appel et le livre n'a donc jamais été publié.

Face à cette interdiction, Nathalie Koah décide donc de témoigner dans la presse de cette relation visiblement très toxique qu'elle aurait entretenue avec Samuel Eto'o. Elle accuse d'ailleurs ce dernier d'avoir dévoilé des photos d'elle nue sur Internet, d'où le titre de son livre. "Il peut être à la fois très gentil, disponible, intense, mais il peut être aussi très sombre, imperturbable. Je ne dirais pas qu'il est bipolaire, mais il est entre les deux en fait", témoigne-t-elle à So Foot en février 2016.

J'étais jeune, il a peut-être senti que j'étais malléable

Celle qui prétend avoir eu une relation avec l'idole camerounaise va même plus loin dans ses révélations. "Il aime les plans à trois, voir une autre personne toucher sa copine. Il ne pouvait pas s'ouvrir à tout le monde. Peut-être par peur d'être incompris, d'être jugé ou exposé. J'étais jeune, il a peut-être senti que j'étais malléable", confie Nathalie Koah.

Un témoignage pour le moins surprenant et à charge contre Samuel Eto'o, qui n'a jamais répondu aux accusations de Nathalie Koah.