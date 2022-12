Coupe du monde : Samuel Eto'o vrille complètement et frappe un supporter ! (VIDEO)

Les légendes du football sont nombreuses à avoir fait le déplacement au Qatar pour assister à la Coupe du monde. Lundi soir, pour le match opposant le Brésil et la Corée du Sud en huitième de finale, il y avait du beau monde. Côté brésilien, on a notamment vu Ronaldo ou encore Roberto Carlos en tribunes, mais il y avait également un autre ancien footballeur très célèbre, Samuel Eto'o. S'il a certainement dû apprécier le festival des coéquipiers de Neymar sur le terrain, l'après match a été bien différent. Alors qu'il sort du stade, celui qui est désormais président de la fédération de football camerounais, s'en est pris violemment à un homme qui le filmait avec une caméra.

Sur les images, qui font le tour des réseaux sociaux ces dernières heures, on peut voir Samuel Eto'o s'en prendre à cet homme, qui serait le youtubeur algérien Sadouni SM, d'après les informations de RMC Sport. Des personnes tentent de contenir l'ancien footballeur, mais visiblement très remonté, ce dernier arrive à s'extirper pour asséner un violent coup de pied au niveau de la poitrine de l'homme qu'il a pris en grippe. Si l'ancien sportif de 41 ans a eu un coup de sang très violent, pour l'heure, personne ne sait réellement ce qu'il s'est passé et le Camerounais n'a pas souhaité en dire plus avant de quitter les lieux.