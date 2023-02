"Il est mort sur mon épaule" : Gérard Blanc décédé brutalement, sa veuve raconte ses dernières heures

Il faut dire que leur histoire est belle : tous les deux s'étaient mariés en 2007 et étaient partis, quelques mois avant sa mort en Crète, pour se reposer. Mais c'est là que la santé du chanteur décline. "Il est tombé dans le coma, parce qu'évidemment, il me l'a dit trop tard. On est en Crète, à l'autre bout de l'île. Le temps qu'ils [les secours, ndlr] arrivent, il se passe je ne sais combien d'heures. Dans l'ambulance, il s'agite comme un fou", raconte-t-elle d'ailleurs, avant de décrire la "morgue" dans laquelle les secours ont placé son mari.

"On s'était promis de mourir ensemble"

"Je n'y crois même pas quand on arrive : c'est des lits de camp de l'armée avec des draps sales, dégueulasses. Ils me jettent Gérard là-dessus et en fait [...] je lis le grec. Et je m'aperçois qu'ils l'ont mis dans un truc où je lis 'morgue'. Et là je deviens folle, se souvient elle. Mais complètement folle ! Et je hurle : 'C'est un chanteur hyper connu, vous ne pouvez pas le laisser crever comme ça dans un trou en Crète. Ils l'ont mis en réa pendant trois semaines." Refusant de le lâcher, elle s'y rend tous les jours, jusqu'à ce que son mari se réveille et la réclame enfin.

Lorsqu'elle s'approche de lui, sa veuve a un choc : "Vous savez ce qu'il ose me dire ? 'Tu m'as abandonné. Tu n'es pas venu une journée'", explique-t-elle, sous les rires attendris de Faustine Bollaert et des autres invitées, Maryse Gildas et Agathe Marielle.

Aujourd'hui, si elle a fait son deuil, Brigitte, qui travaille désormais pour préserver son oeuvre, l'avoue : elle ne passe pas une journée sans penser à lui. "Moi je suis avec lui, alors on me prend pour une dingue parfois, parce qu'effectivement je lui parle, parfois je l'engueule", raconte-t-elle. Et pour une bonne raison : "On s'était promis de mourir ensemble."