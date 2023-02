"Il était prêt à tout" : Amandine Pellissard dans le X, cet homme qui est allé trop loin pour son mari Alexandre

D'une émission familiale à une carrière dans le X, il n'y a visiblement qu'un pas qu'Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont franchi. Le couple, révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), s'est lancé dans le porno et l'assume à 100%. Mais ce n'est pas toujours simple pour le père de famille et ils ont expliqué pour quelle raison.

Amandine Pellissard et Alexandre ont rencontré nos confrères de Purebreak, afin d'évoquer leur nouvelle vie qui fait tant parler sur les réseaux sociaux. Ils se sont prêtés au jeu du "Vrai ou faux" et ont dit toute la vérité, rien que la vérité. Tout d'abord, le couple a expliqué que c'est ensemble qu'ils ont pris la décision de se lancer dans le X, même si certains étaient persuadés que la mère de famille était à l'origine de la décision. "Dans l'intimité, il est vachement plus extraverti que face-cam. Les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas tous la même aisance de prise de parole. (...) Dans nos rapports, c'est toi qui est dominant, ce n'est pas moi. C'est moi qui me prends les coups de fouet et qui me fait menotter", a poursuivi la jeune femme de 36 ans.

Un fan trop insistant

Amandine Pellissard et Alexandre s'épanouissent totalement dans ce nouveau domaine qui rapporte. Ils ont créé des pages sur les plateformes Swame et Mym. Et récemment, ils ont révélé qu'ils avaient tourné leur première vidéo professionnelle pour Jacquie et Michel. Nombreux sont leurs clients, parmi lesquels des gens connus comme ils l'ont déjà confié. Mais certains sont un peu trop insistants avec la mère de 8 enfants, ce qui a le don de quelque peu agacer son cher et tendre.

"Tu es jaloux un peu. Ça dépend des demandes. Il y en a qui me demandent en mariage, il y en a qui veulent (bip) avec moi pour 10 000 euros. Il y en a des fois qui l'énerve un peu. Quand c'est comme ça, c'est lui qui répond", a avoué Amandine Pellissard. S'il fait attention à répondre toujours poliment, il est une fois sorti de ses gonds face à un homme trop pressant. "Il avait envoyé plusieurs messages, c'était même agaçant. Il voulait absolument la rencontrer parce qu'il était prêt à tout lui donner. Après, il a commencé à envoyer des photos de lui. Je l'ai bloqué et au revoir", a-t-il conclu.