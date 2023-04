"Il m'a n*qué mon rêve" : Didier Deschamps se fait détruire par une ancienne star des Bleus !

À la tête de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a connu de nombreuses compétitions et des centaines de joueurs, avec lesquels le courant est plus ou moins bien passé. Connu pour être un meneur d'hommes de grande qualité plus que pour ses aptitudes tactiques, le sélectionneur de 54 ans, passé notamment par la Juventus Turin et l'AS Monaco, a su inscrire son nom dans la légende des Bleus en tant que joueur et désormais comme entraîneur. Un statut d'intouchable qui irrite quelque peu et même ses anciens coéquipiers de France 98 nourrissent une certaine animosité à son égard, comme Christophe Dugarry l'a parfaitement fait comprendre il y a quelques semaines de cela.

Ancien joueur de grand talent, Samir Nasri compte plus de 40 sélections en équipe de France. Formé à Marseille, il a principalement brillé en Angleterre, à Arsenal puis Manchester City. Désormais consultant pour Canal+, le sportif de 35 ans a longtemps été l'une des pièces maîtresse des Bleus au milieu de terrain. Une carrière en Bleu qui s'arrête en 2013, soit un an après l'arrivée de Didier Deschamps à la tête de la sélection et le rapport entre les deux hommes n'est pas bon, à tel point que le sélectionneur ne le prend pas pour la Coupe du monde en 2014. "Il m'a n*qué mon rêve. Mon truc c'était de jouer une Coupe du monde au Brésil en plus, le pays du foot. J'avais fait une saison de fou furieux, je me disais que j'allais aller au Brésil et que j'allais plier la Coupe du monde", raconte le Français dans l'émission Zack en Roue Libre, sur YouTube.

Quand j'ai vu les mecs qui y sont allés à ma place, je me suis dit : 'Lui, il se fout vraiment de ma gueule'

Très performant à l'époque, Samir Nasri ne comprend pas les choix du mari de Claude Deschamps. "Quand tu vois les joueurs qui y vont, là, j'ai pété les plombs. Quand j'ai vu les mecs qui y sont allés à ma place, je me suis dit : 'Lui, il se fout vraiment de ma gueule'", poursuit le natif de Marseille, qui conclut néanmoins en dédramatisant la situation : "Je lui souhaite tout le bonheur du monde, je m'en fous. Juste, ce n'est pas mon ami et je ne vais pas lui dire bonjour parce que je ne l'apprécie pas en tant que personne."

Des propos qui risquent de faire parler et on peut être sûr que Samir Nasri et Didier Deschamps ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble...