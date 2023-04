Diaporama : "Il m'a n*qué mon rêve" : Didier Deschamps se fait détruire par une ancienne star des Bleus !

Le sélectionneur est à la tête des Bleus depuis 2012 et une ancienne star de l'équipe de France lui en veut beaucoup Didier Deschamps, entraineur et sélectionneur de l'équipe de France - Match de qualification à l''EURO 2024 de Football opposant la France aux Pays-Bas au Stade de France à Saint-Denis, France, le 24 mars 2023. La France a gagné 4-0. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

En interview dans l'émission Zack en Roue Libre, Samir Nasri a évoqué sa relation avec Didier Deschamps Samir Nasri lors du match de football caritatif entre l'OL Légendes et la team Unicef au Groupama Stadium à Lyon en faveur des enfants d'Ukraine et pour célébrer les 20 ans du premier titre de Champion de France de l Olympique Lyonnais le 10 mai 2022. © Romain Doucelin / Bestimage © BestImage, Romain Doucelin / Bestimage

6 / 13