"Il plaquait très bien" : Mimie Mathy, sa première fois avec un rugbyman marié de 10 ans de plus qu'elle

Il y a des souvenirs que l'on oublie pas. Et les premières fois en font partie. Mimie Mathy s'était souvenue de sa première fois chez Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle, il y a quelques années. Avant de rencontrer l'homme de sa vie, Benoist Gérard qu'elle a épousé, la comédienne s'était épanchée sur cette première expérience sexuelle avec son premier amour, un homme marié, qui avait des enfants et dix ans de plus qu'elle. Mimie Mathy avait alors 20 ans, à cette époque. Thierry Ardisson explique qu'elle a vécu son premier baiser, et sa première expérience sexuelle au même moment. "Ohlala j'ai donné, s'est-elle amusée. Tout je savais tout faire, j'avais regardé les films, on m'avait expliqué, je savais tout faire."

Il faut dire que durant l'adolescence, Mimie Mathy avait pas mal galéré avec les garçons. "Les hommes ont du mal à accepter leur acné, ils vont pas assumer en plus quelqu'un qui est différent, a-t-elle fait savoir auprès de Laurent Baffie. Après je me suis rattrapée." Et c'est donc à 20 ans qu'elle franchi le cap. "C'était un rugbyman, raconte la star de Joséphine, ange gardien. J'ai jamais aimé les petits gros, moi c'est toujours des grands balèzes." "Je me suis dit ça y est c'est fait, je suis comme tout le monde, j'ai appelé toutes mes copines le lendemain", avoue Mimie Mathy. Avant de lâcher en plaisantant, après une blague du sniper de Tout le monde en parle : "Il plaquait très bien."

Un mariage romantique

Et puis, en 2003, elle rencontre son époux Benoit Gérard. Lors d'une représentation à Saint-Brieux, l'artiste et amie de Michèle Bernier fait monter au hasard un fringant bonhomme sur scène... et ne l'a plus jamais quitté. Deux ans plus tard, la comédienne dit oui à ce chef cuisinier restaurateur, lors d'un mariage romantique à souhait. "Je suis vraiment tombée sur une perle, il s'en fiche que je sois connue, rapporte Mimie Mathy. Me marier avec lui a été un grand plaisir", avait-elle confié à Catherine Ceylac, dans À l'amour, à la vie (éd. Flammarion).