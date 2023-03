"J'ai juste regretté de..." : Mimie Mathy et son mariage avec Benoist Gérard, ce léger goût amer

Durant l'année 2003, lors d'une représentation à Saint-Brieux, Mimie Mathy a fait monter au hasard un fringant bonhomme sur scène... et ne l'a plus jamais quitté. Deux années plus tard, la comédienne a dit oui à Benoist Gérard, son chef cuisinier restaurateur. Le couple ne s'est plus quitté. Et si ses noces, un mariage romantique à souhait, l'ont comblée de bonheur, la célèbre interprète de Joséphine, ange gardien a néanmoins eu un goût amer, un regret sur un point bien précis. C'est en effet ce qu'elle a confié à Catherine Ceylac, pour son ouvrage À l'amour, à la vie, paru en 2019 aux éditions Flammarion, qui regorge d'anecdotes de célébrités comme Helena Noguerra ou encore Sandrine Bonnaire.

"Je suis vraiment tombée sur une perle, il s'en fiche que je sois connue, rapporte Mimie Mathy. Me marier avec lui a été un grand plaisir. J'ai juste regretté de ne pas pouvoir le faire à l'église, parce qu'il était divorcé, mais on a fait une grande fête." Si elle a émis ce regret cela ne l'a pas empêchée de vivre le plus grand bonheur le jour J. Les amoureux ne s'étaient rien refusés. Mimie Mathy avait choisi la plus belle des robes de princesse, bien accrochée à son Benoist, elle s'était même permis une petite fantaisie, un diadème dans les cheveux. Un choix original sans nul doute validé par certaines de ses amies de longues dates qui ne l'avaient pas lâchée de la cérémonie : Muriel Robin et Michèle Bernier, qu'elle connait depuis les années 80.

Patrick Fiori était inquiet

Des amis qui ont bien sûr validé aussi le choix de l'époux lors des débuts avec Mimie Mathy. Dans le livre de Catherine Ceylac, Mimie Mathy revenait notamment sur la présentation de son compagnon à ses amis et à sa famille. "Et là encore tout a été fluide", a-t-elle fait savoir. "Dans mon entourage, Benoist a vite fait l'unanimité, rapporte-t-elle à la journaliste. Même aux Enfoirés, où Patrick Fiori – qui est comme un frère pour moi – était inquiet. Il m'a dit avec humour : 'Il a intérêt à être à la hauteur !' Et puis Benoist est arrivé avec du saucisson et des fromages, et toute la troupe l'a adopté." Une rencontre improbable, un mariage romantique et une histoire qui n'est pas près de trouver sa fin.