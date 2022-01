"Il s'en va et ton monde s'écroule" : Camille Lou et sa rupture avec Gabriele, qui est son séduisant ex ?

Malheureusement, cette idylle a pris fin en juillet 2020. Camille Lou, la mort dans l'âme, expliquait alors sur les réseaux que cette décision n'était pas la sienne. "Parfois, on te demande pas ton avis, regrettait-elle. Il s'en va. Et ton monde s'écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tu te rends compte qu'en fait, le monde est toujours là et qu'il est encore plus beau que ce que tu croyais." Bien sûr, l'avenir lui a montré que cette épreuve n'était qu'un mal pour un bien.

A peine guérie de cette peine de coeur, quatre mois tout juste après sa rupture, Camille Lou a pris des cours de surf pour pouvoir jouer dans la mini-série J'ai menti. Elle n'a plus jamais quitté son professeur qui n'était autre que Romain Laulhe, son compagnon actuel. Quant à Gabriele Beddoni, difficile de savoir s'il a retrouvé l'amour. Sur son compte Instagram, en tout cas, il partage de nombreuses photographies de sa plastique délicieuse... mais pas d'images sur lesquelles il apparaitrait avec une jeune femme. Si ce n'est une, qui date de l'année 2020. Sur celle-ci ? Son ex, Camille Lou...