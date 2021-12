Camille Lou transformée : son nouveau look divise ses fans

Son actu, ses voyages, sa vie amoureuse... Camille Lou partage beaucoup avec ses followers ! Elle les a surpris le week-end dernier en publiant un selfie. L'héroïne de la série J'ai menti a subi un relooking et en dévoile le résultat.

"Oops i did it again", écrit Camille Lou sur Instagram. L'actrice et chanteuse inspirée par Britney Spears et suivie par plus de 335 000 abonnés leur a révélé son nouveau visage. Camille a confié ses cheveux au coiffeur Ludovic Geheniaux qui l'a transformée.

La jolie blonde a désormais les cheveux bruns. Ce changement n'a pas manqué de faire réagir les internautes.