Camille Lou en couple avec Romain Laulhe : "J'ai menti", le début inattendu de leur histoire...

Déjà près d'un an que Camille Lou file le parfait amour avec Romain Laulhe. En effet, c'est en novembre 2020 que la chanteuse et comédienne de 29 ans a officialisé son couple avec le charmant surfeur de 36 ans, sur les réseaux sociaux. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Ce mercredi 13 octobre 2021, alors qu'elle est à l'affiche de J'ai menti, mini-série de France 2, Camille Lou révèle à Télé Loisirs que c'est justement sur le tournage que sa vie amoureuse a pris un nouveau tournant.

En juillet 2020, elle annonçait sa rupture avec Gabriele Beddoni, danseur italien. Et quatre mois plus tard, elle est tombée amoureuse de Romain Laulhe. Pourtant, Camille Lou n'était pas forcément dans cette optique ! En effet, c'est concentrée sur le rôle d'Audrey, une avocate ayant subi une agression à l'adolescence, dans J'ai menti, que l'amour lui est tombé dessus. "Mon personnage est surfeuse. Je n'avais jamais surfé. Ils m'ont trouvé un prof de surf... et l'homme de ma vie", s'amuse-t-elle auprès de nos confrères.

Une première rencontre qu'elle avait déjà détaillée en septembre dernier auprès de Télé 7 Jours. "J'ai pris mon tout premier cours de surf au Pays basque, à Anglet. C'est mon amoureux, Romain, qui me l'a donné. C'est comme ça que nous nous sommes découverts et apprivoisés. On peut dire que, ce jour-là, nos planètes étaient bien alignées, s'était-elle souvenu. Je ne crois pas au hasard : je savais que je rencontrerais quelqu'un. Mais pas que ce serait en faisant du surf, en plein hiver, sur la côte basque ! Ni que cette personne serait un ancien surfeur professionnel."

Aujourd'hui, la jolie blonde et son amoureux sportif sont sur leur petit nuage. En juillet 2021, ils ont d'ailleurs passé un grand cap dans leur couple ! En effet, Camille Lou et Romain Laulhe ont emménagé ensemble, dans le Sud de la France. Et c'est désormais une vie paisible qu'ils savourent à quatre avec leurs deux chiens : Praia, le Staffordshire bull terrier du sportif, et Nuts, son petit Spitz à elle.