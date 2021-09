Camille Lou en couple avec Romain Laulhe : rencontre insolite, "nos planètes étaient alignées..."

Après des semaines d'amour en secret, en novembre 2020 Camille Lou a officialisé son couple avec Romain Laulhe. Depuis, la comédienne de 29 ans et l'ancien sportif professionnel de 36 ans ne se quittent plus. Ils ont même emménagé ensemble, à quatre avec leurs deux chiens (Praia, le Staffordshire bull terrier du sportif, et Nuts, son petit Spitz à elle) en juillet 2021. Une belle histoire d'amour qui a débuté sur la vague, comme le raconte la jolie blonde à nos confrères de Télé 7 Jours.

"J'ai pris mon tout premier cours de surf au Pays basque, à Anglet. C'est mon amoureux, Romain, qui me l'a donné. C'est comme ça que nous nous sommes découverts et apprivoisés. On peut dire que, ce jour-là, nos planètes étaient bien alignées, se souvient-elle. Je ne crois pas au hasard : je savais que je rencontrerais quelqu'un. Mais pas que ce serait en faisant du surf, en plein hiver, sur la côte basque ! Ni que cette personne serait un ancien surfeur professionnel." Une superbe rencontre peu de temps après l'annonce de sa rupture avec son ex-compagnon Gabriele Beddoni, en juillet 2020.

Camille Lou et Romain Laulhe, un gros projet autour du surf

Aujourd'hui, Camille Lou est heureuse et amoureuse. Avec le beau Romain Laulhe, elle a de nombreux projets, comme un prochain voyage. "Lorsque l'on a pu à nouveau voyager, malgré la crise sanitaire, nous sommes partis en vacances là où c'était possible, et on s'est retrouvés pour quelques jours à Zanzibar, en Tanzanie. Mais il n'y a pas vraiment de vagues, là-bas. Je crois que c'était la première fois que Romain partait sans ses planches, confie-t-elle. On espère pouvoir faire, un jour, un surf trip au Costa Rica."

Si son compagnon est un pro du surf, Camille Lou est plus sur la réserve à propos de ses propres performances : "Attention, je ne suis pas une championne, mais j'aime bien les petites vagues. Dès que j'en ai l'occasion, je pars à l'eau avec ma planche. Je fais très attention parce que l'été il y a beaucoup de monde dans la mer." Heureusement, son charmant Romain Laulhe n'est jamais bien loin...

