"Ils m'ont charcuté" : Michou attaqué dans la jungle, les images impressionnantes de son dos très abîmé

À force de vouloir réaliser des vidéos ou photos en tout genre pour ses réseaux sociaux, Michou a été amené à se retrouver dans une situation des plus désagréables. En effet, lundi 9 janvier, le chéri d'Elsa Bois (Danse avec les stars) a retrouvé des images de son récent voyage à Tahiti où il est parti en immersion dans la jungle avec des amis. En pleine nature, le groupe s'était lancé le défi de construire une cabane de leurs propres mains et avec les moyens du bord. Un défi relevé avec brio comme on le découvre dans la vidéo finale de leur voyage postée sur la chaîne Youtube de Michou au cours du week-end.

Mais l'île n'a pas été des plus clémentes avec le petit prince des réseaux sociaux. En effet, comme il le révèle en story Instagram, Michou a été victime d'une vive attaque de moustiques lorsqu'il est retourné voir sa cabane terminée avant de rentrer en France. Il a partagé l'ampleur des dégâts à travers une vidéo où il enlève son tee-shirt et dévoile son dos recouvert d'énormes et impressionnantes piqûres rouges. "On était retourné à la cabane quelques jours après la vidéo pour faire de beaux plans, des photos etc... Regardez l'état de mon dos !", a-t-il commenté, encore choqué. "On est restés 20 minutes hein, ils m'ont charcuté, c'est trop !", l'entend-t-on par ailleurs déclarer dans la vidéo, tout en se grattant. "Imaginez 3 jours comme ça", a-t-il conclu, se remémorant certainement le calvaire qu'il a enduré. (Voir notre diaporama).

On peut être fiers de nous

C'est en 2019 que le projet de Michou de partir à Tahiti pour construire sa cabane est né. Livré à lui-même avec ses amis, dans un milieu hostile et avec le strict minimum, le Youtubeur était alors plus que déterminé à atteindre son objectif lorsque le grand moment est arrivé. "Il y a eu des hauts, il y a eu des très bas mais mine de rien, on a réussi à se motiver, à se bouger le cul et à tout faire. On peut être fiers de nous", déclare Michou à la fin de la vidéo finale de toute cette folle aventure.