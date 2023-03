"Ils ne l'ont pas su..." : Cette ex-star de TF1 qui n'a jamais annoncé son cancer à ses enfants...

Dans le courant des années 2000, alors qu'il mène une carrière bien remplie chez TF1 et LCI, le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre découvre qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Discret pendant ses longues années de combat, il parle aujourd'hui plus librement de cette rude maladie qu'il a finalement réussi à vaincre. En avril 2021, il a d'ailleurs sorti un livre intitulé Tout n'est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma libido est paru aux éditions Albin Michel. Un ouvrage qui a aussi servi de support pour annoncer, ou plutôt révéler, son cancer à ses enfants...

Invité dans l'émission Chez Jordan ce mardi 14 mars 2023, Jean-Marc Sylvestre est longuement revenu sur le cancer qu'il a dû combattre par le passé. S'il est aujourd'hui tiré d'affaire grâce à l'ablation totale de sa prostate, il avoue avoir traversé de nombreuses périodes compliquées, notamment sur le plan sexuel. Heureusement, pour surmonter cette épreuve, il a pu compter sur le soutien de son épouse, dont on ne sait rien. Mais ses enfants (dont on ne sait rien non plus, si ce n'est qu'il a un fils prénommé Arthur et passionné de courses automobiles) sont quant à eux restés dans l'ignorance pendant très longtemps. Lorsque Jordan De Luxe lui demande à qui ça a été le plus difficile d'annoncer son cancer, Jean-Marc Sylvestre est submergé par l'émotion. "Les enfants...", a-t-il lâché dans un souffle avant de préciser : "D'ailleurs ils ne l'ont pas su... jusqu'à la sortie du livre (15 ans plus tard, ndlr)".

Ils ont été formidables

Visiblement encore très ému à ce souvenir, le journaliste de 76 ans affirme cependant avoir des remords. "J'ai regretté un peu mais ils ne m'en ont pas voulu, ils ont été formidables. C'est vrai, ils ont été formidables...", a-t-il ensuite précisé en souriant tendrement. En apprenant cette nouvelle, les enfants de Jean-Marc Sylvestre ont en effet fait preuve de beaucoup de pudeur. "Ils m'ont téléphoné et m'ont embrassé. Rien de plus. Vous savez quand on aime on ne dit rien, on est pudique", a-t-il conclu. Heureusement, tout est bien qui finit bien !