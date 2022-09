"Inadmissible et très injuste !" : Lorie Pester privée d'un tournage à cause de sa grossesse, elle s'énerve !

Lorie Pester revient sur nos écrans dès samedi 17 septembre 2022 dans Les mystères de la duchesse, sur France 3. Elle incarne ainsi Maud Artuis, une capitaine de gendarmerie dont la grossesse arrive à terme mais qui veut à tout prix poursuivre jusqu'au bout son enquête sur un meurtre. La comédienne de 40 ans a, le temps d'un tournage, vécu les joies d'une future maman. Si elle porte cette fois un faux ventre, rappelons que la belle a bel et bien été enceinte il n'y a pas si longtemps puisqu'elle a accueilli sa fille Nina en août 2020. Concilier grossesse et travail comme son personnage, elle connait. Les difficultés aussi, comme elle le raconte en interview.

Questionnée par nos confrères du magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques, à propos du fait de continuer une activité professionnelle durant la grossesse, Lorie Pester livre son ressenti. "Franchement, en dehors des femmes qui rencontrent des problèmes ou qui doivent rester couchées, je ne vois pas pourquoi elles ne devraient pas travailler, être enceinte n'est pas une maladie. En plus, je l'ai vécu, se souvient-elle avant de raconter une anecdote à ce sujet. Enceinte de trois mois, j'avais été prise pour un téléfilm et les assurances avaient refusé de m'assurer. J'ai trouvé ça inadmissible et très injuste. En revanche, enceinte, j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes ne vous laissent pas passer devant dans les files d'attente. C'est hallucinant." C'est ainsi que les lecteurs apprennent que l'ex-compagne de Billy Crawford, au casting de Danse avec les stars (TF1), a été privée d'un tournage parce qu'elle portait la vie !

Une fois devenue maman, Lorie Pester a découvert d'autres contraintes. Comme celle de quitter sa petite Nina pour travailler à l'autre bout de la France... Ainsi, pour tourner Les mystères de la duchesse, elle a dû laisser sa fillette à la maison. "Mes parents ont eu un contretemps et n'ont pas pu me rejoindre avec elle. Nina a été gardée par la crèche, ses grands-parents et son papa. Je ne la voyais que le week-end et c'était très dur ! Le dimanche soir, j'étais en larmes dans le taxi, confie-t-elle auprès de Télé Loisirs, également en kiosques cette semaine. C'est un choix, je suis maman, mais j'ai envie de continuer mon métier." Nul doute que les retrouvailles ont dû être intenses entre mère et fille !