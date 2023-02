"J'ai appris que..." : Le chauffard qui a tué le fils de Yannick Alléno libre 9 mois après le drame, Pascal Praud indigné

Le clan Alléno doit vivre un nouveau coup dur en cette journée du jeudi 23 février. Plus de neuf mois après la tragique disparition de son fils Antoine à l'âge de 24 ans, Yannick Alléno, célèbre chef cuisinier, vient d'apprendre que l'homme jugé responsable de l'accident qui lui a coûté la vie a été remis en liberté. C'est en tout cas ce qu'était en mesure d'annoncer Pascal Praud en démarrant son émission L'heure des Pros diffusée sur CNews.

À peine le générique de début terminé, Pascal Praud a pris la parole, l'air grave, pour faire part de la terrible nouvelle qui risque d'en agacer plus d'un : "J'ai appris ce matin que le chauffard qui a ôté la vie à Antoine Alléno, chauffard qui avait volé une voiture dans Paris, chauffard qui roulait ivre avec plus de 1g d'alcool/L dans le sang, chauffard qui a percuté le scooter d'Antoine Alléno, chauffard qui conduisait à vive allure dans Paris, chauffard qui avait tenté de fuir après l'accident, chauffard qui a plongé sa famille et ses amis dans un chagrin incommensurable. J'ai appris ce matin qu'il était libre, qu'il était sorti de prison."

Le journaliste de 58 ans en a dit plus sur les circonstances de cette décision : "J'ai appris qu'un magistrat avait levé sa détention provisoire après huit mois passés derrière les barreaux. Il paraît qu'on ne commente pas une décision de justice, que c'est instrumentaliser le populisme que d'interpréter un jugement ou un verdict. Je ne ferai aucun commentaire." Pascal Praud a néanmoins eu une grande pensée pour Yannick Alléno et toute la famille d'Antoine : "Permettez-moi de penser à Yannick Alléno, le père d'Antoine, à Isabelle, sa mère, et à Thomas, son frère."

Le combat d'une famille

À la suite de la mort d'Antoine Alléno, Yannick Alléno et son clan ont monté l'association Antoine Alléno, dans le but de venir en aide aux familles de jeunes victimes dont les vies ont été fauchées par des multirécidivistes. Le soir du 8 mai 2022, Antoine Alléno rentrait du travail en scooter. Alors qu'il patientait à un feu rouge parisien, une voiture a déboulé, percutant son véhicule et un VTC de plein fouet. Si la passagère d'Antoine Alléno et le chauffeur du taxi ont eu la chance de s'en sortir, ce ne fut pas le cas du jeune homme.

Le chauffard, responsable de la collision, avait pris la fuite à pied avant d'être rapidement retrouvé. L'homme en question était connu des services de police, conduisait une voiture volée sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Il était dans la foulée mis en examen et placé en détention provisoire par la juge des libertés et de la détention, estimant qu'un "vrai risque de réitération" était encouru si l'homme n'était pas placé derrière les barreaux. Il est donc désormais libre.