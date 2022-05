Yannick Alléno : Qui était Antoine, son fils de 24 ans décédé brutalement ?

C'est un drame qu'aucun parent n'est prêt à vivre : perdre l'un de ses enfants. Dans la soirée du dimanche 8 mai, Yannick Alléno a pourtant vécu le pire. Son fils Antoine est mort. Conducteur d'un scooter, il était arrêté à un feu rouge quand une voiture de luxe, volée quelques instants plus tôt selon les informations délivrées par Le Figaro, l'a percuté avant que l'homme au volant ne prenne la fuite. Malgré l'intervention des secours, Antoine Alléno est décédé sur place, provoquant une vive émotion sur la Toile.

"C'est avec une profonde tristesse que le chef Yannick Alléno, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du groupe Yannick Alléno vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami, Antoine, victime d'un accident de la route survenu dans la nuit du 8 mai à Paris, lit-on dans un communiqué relayé par les proches. En cette période douloureuse, la famille Alléno et [ses] proches sont très sensibles à la bienveillance et à la compréhension de tous, dans le respect de leur intimité."