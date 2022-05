Mort d'Antoine Alléno : son frère Thomas révèle ce dernier café partagé, et leurs projets...

Yannick Alléno est en deuil depuis la tragique disparition de son fils Antoine Alléno, mort dans la nuit du 8 mai 2022, après avoir été percuté par un chauffard, ivre et récidiviste, au volant d'une voiture volée. À 24 ans, le jeune chef avait la vie devant lui et fourmillait de projets. Notamment avec son frère Thomas, comme ce dernier l'a révélé au cours d'un récit bouleversant à Paris Match, en kiosque ce jeudi 19 mai 2022. Il y a eu ce café échangé par les deux frères seulement quelques jours avant le drame. Au cours duquel les fils de Yannick Alléno, sa relève, évoquaient alors leurs nombreux projets.

"Lui en cuisine, moi à la caisse. C'était le plan puisque pour apprendre à gérer une entreprise, j'ai endossé le rôle d'entrepreneur et créé ma société", a livré Thomas Alléno. Mais il doit désormais avancer sans son frère, son "double". Si Yannick Alléno a pris une décision forte après les obsèques émouvantes de son fils, Thomas Alléno veut continuer également à perpétuer la mémoire son frère. Il ne faut donc rien lâcher. Le chef étoilé Yannick Alléno a lui aussi fait cette promesse à Antoine, comme fait savoir su Instagram : "Ton grand frère et moi allons construire encore et encore, avec toi pour nous guider, avec ce regard de hauteur que tu as des cieux, des choses encore plus belles!"

Les deux frères Alléno se sont toujours répartis les tâches. Thomas Alléno était à la tête d'une agence évènementielle pour mettre en lumière le travail de son père et son frère, en cuisine, pour "incarner la nouvelle génération de cuisiniers déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français". Deux frères qui évoluaient sous les yeux admiratifs de leur père, fier. Sans Antoine, le duo père et fils a décidé de continuer pour lui à s'accrocher et continuer leur rêve.