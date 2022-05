Yannick Alléno s'exprime après les obsèques de son fils Antoine : "Le manque qui va me hanter toute ma vie..."

Le deuil sera long et douloureux pour Yannick Alléno. Le chef multiétoilé de 53 ans a perdu son fils Antoine subitement dans la nuit du 8 mai 2022, après que celui-ci a été fauché par un chauffard ivre alors qu'il était à l'arrêt sur son scooter, à un feu rouge du 7e arrondissement de Paris. Si depuis le chauffard récidiviste, dont le permis avait été annulé et qui avait volé la puissante Audi qu'il conduisait ce soir-là, a été mis en examen et placé en détention provisoire, la douleur de Yannick Alléno est toujours aussi intense.

Vendredi 13 mai, le chef à l'incroyable renommée, qui gère notamment le restaurant Pavyllon au Pavillon Ledoyen (8e arrondissement de Paris), a enterré son fils. Antoine, âgé seulement de 24 ans, repose auprès de son grand-père. Avant l'inhumation dans l'intimité familiale, des obsèques ont été organisées en la collégiale Notre-Dame de Poissy. Digne face au deuil, Yannick Alléno était entouré de ses proches mais aussi de nombreuses personnalités. Du monde de la gastronomie française mais aussi de Brigitte Macron. Touchée par ce drame familial, la première dame a tenu à être présente aux obsèques, pour représenter également son mari, le président de la République Emmanuel Macron.

Au lendemain des obsèques, Yannick Alléno a publié un nouveau message pour remercier toutes les personnes présentes mais aussi remercier tous ceux qui le soutiennent, lui et ses proches, dans cette terrible épreuve. "Pour que personne ne garde une image de tristesse d'Antoine je partage cette photo et en profite pour tous vous remercier de vos messages d'encouragements, de condoléances, d'amour et d'amitié, débute-t-il son message. Hier il avait autour de nous des milliers de bras forts et aimant pour le porter aux cieux en cette collégiale de Poissy fleurie de blanc. La famille d'Antoine, son frère, sa maman Isabelle, Anja sa compagne, sa belle maman Laurence, son oncle Régis sa tante Marie, leurs époux, ses grands-parents Francine, Gilbert, Eliane, ses cousins, son grand frère de coeur Julien Vincent et sa petite soeur d'amour Ambre, tous ses amis d'enfance, toutes les équipes du groupe vous remercie chaleureusement de l'avoir accompagné, madame Macron pour son aide précieuse, Jean-Louis qui a tout fait."

L'heure est maintenant pour Yannick Alléno de se rendre compte que sa vie ne sera plus jamais comme avant... Et c'est pourquoi, le grand chef a décidé de transformer sa douleur en une énergie positive, en créant une association en la mémoire d'Antoine et de toutes les victimes des multirécidivistes. "Je viens moi de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie alors son énergie logée au plus profond de mon corps servira, à travers l'association Antoine Alleno à soutenir les victimes des multirécidivistes #antoinealléno #monange #monamour", conclut Yannick Alléno.