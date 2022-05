Mort d'Antoine Alléno : Le chauffard qui a tué le fils du chef, mis en examen

A seulement 24 ans, Antoine Alléno a perdu la vie dimanche 8 mai 2022, après avoir été mortellement percuté par un chauffard dans les rues du 7e arrondissement de Paris. Après une courte tentative de délit de fuite, l'homme en question avait été rattrapé par un commissaire de police qui n'était pas en service à ce moment-là et a été placé dans la foulée en garde à vue. Il a depuis été présenté à un juge.

Comme le rapportait l'AFP, après confirmation du parquet de Paris, dans la journée du mercredi 11 mai, le chauffard mis en cause - Francky D. - devait être présenté à un juge d'instruction après l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires aggravés (le suspect étant en état d'ivresse et ayant conduit malgré un permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite. Déféré mardi soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue, il a finalement été mis en examen pour homicide et blessures involontaires dévoile Le Parisien. Le parquet et le juge d'instruction ont réclamé son placement en détention provisoire.

L'accusé, lui aussi âgé de seulement 24 ans, a été longuement interrogé par les forces de l'ordre le temps de sa garde à vue mais il était totalement ivre et a assuré ne pas avoir de souvenir de l'accident. Il aurait aussi consommé des stupéfiants. Francky D. est déjà connu des services de police pour plusieurs infractions, notamment des délits routiers mais aussi une affaire de violences.

Pour rappel, Antoine Alléno - à la tête du restaurant Burger Père et Fils lancé l'année dernière avec son père Yannick - circulait à scooter quand il a été heurté à un feu rouge dimanche vers 23H00, par un chauffard qui venait de "voler un véhicule de luxe", selon une source policière. Il est mort sur place ; son décès a d'abord été annoncé à son frère Thomas. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés, a précisé la même source. Souffrant de "multiples contusions", ils ont été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital n'étant pas engagé.

Les obsèques d'Antoine Alléno se tiendront le 13 mai en la collégiale de Poissy.