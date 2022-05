Mort d'Antoine Alléno à 24 ans : son frère Thomas "prévenu en premier", révélations sur la terrible nuit

Thomas, très proche de son frère, a été le premier des membres de la famille à apprendre la disparition d'Antoine comme l'a indiqué Pascal Praud. Il avait donc la lourde tâche d'annoncer la mauvaise nouvelle à leurs parents, Yannick Alléno et Isabelle : "Je ne crois pas trahir la famille en disant que j'ai échangé avec Thomas Alléno, frère aîné d'Antoine Alléno. C'est lui qui a été prévenu en premier, c'est lui qui est arrivé sur les lieux du drame, c'est lui qui a prévenu ses parents."

Sur son compte Instagram, Thomas Alléno a rendu un hommage poignant à son frère en lui déclarant tout l'amour qu'il avait pour lui et en dévoilant un cliché d'eux, symbole de leur complicité fraternelle : "Mon frère... Mon amour... Mon double... Ma vie... Tu vas me manquer énormément. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime et que je suis fier de toi, de l'homme que tu étais... Tu laisses derrière toi un vide énorme, je t'aime si fort." Yannick Alléno et tous les proches d'Antoine avaient quant à eux exprimé leur "profonde tristesse" dans un communiqué. Un clan plus soudé que jamais à l'approche du dernier adieu ce vendredi 13 mai...