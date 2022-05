Mort d'Antoine Alléno à 24 ans : le lieu et la date des obsèques connus, des détails dévoilés

Depuis l'annonce de la mort d'Antoine Alléno, les hommages et les messages de condoléances pleuvent sur la Toile. Les marques d'affection également. Sur la devanture du restaurant Burger Père et Fils par Alléno, établissement créé par Antoine et Yannick, plusieurs bouquets de fleurs ont été déposés en hommage au jeune homme disparu trop tôt et promis à un bel avenir dans la gastronomie, à l'image de son célèbre papa.

Antoine avait fait ses armes auprès de son père Yannick mais pas que. Désireux de ne pas être considéré uniquement comme "le fils de", il s'était inscrit à l'école renommée Ferrandi, où fut également formé Léonard, le fils de Valérie Trierweiler. Antoine parcourait le monde avec son père pour assurer divers événements, en plus des business familiaux qu'ils avaient montés ensemble. Une aventure brutalement stoppée. Qu'importe les étoiles attribuées à ses établissements, il n'y en a plus qu'une qui compte pour Yannick Alléno désormais...