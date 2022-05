Mort d'Antoine Alléno : le chauffard accusé de son décès était "tellement ivre" le soir du drame

"Trop ivre" pour s'expliquer ? C'est en tout cas ce que prétend le chauffard accusé d'avoir fait un mort (le jeune Antoine Alléno, 24 ans) et deux blessés dans un accident ce dimanche soir 8 mai 2022 à Paris. L'homme de 24 ans, originaire du Val d'Oise et qui venait de voler l'Audi responsable du drame, avait été arrêté à pied quelques minutes après la collision, par un commissaire présent par hasard.

Après avoir refusé un test d'alcoolémie, selon les informations du Parisien, il avait été conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin, revenu positif à la boisson mais également aux produits stupéfiants. En garde à vue depuis le drame, il n'a donné aucune explication à son geste terrible, arguant qu'il était "trop ivre" et ne se rappellait de rien.

Selon une source policière, confiée au Parisien, ce jeune homme connu des services de police pour des délits mineurs et une affaire de violences n'était pas "une pointure du banditisme, plutôt un petit délinquant sans envergure". Pourtant, c'est bien lui qui, ce dimanche soir, s'est présenté devant un restaurant très chic du 7ème arrondissement de Paris, en présentant un ticket au voiturier pour récupérer cette fameuse Audi.

Problème, elle n'était pas à lui mais à un Monégasque présent dans le restaurant, à qui il a volé la contremarque ! Le voiturier ne s'en est pas rendu compte et lui a donné le véhicule. Quelques minutes plus loin, roulant à vive allure, il a tenté de s'intercaler entre un taxi et un scooter à un feu rouge mais les a percutés tous les deux. Antoine Alléno, conducteur du deux-roues, meurt sur le coup, sa passagère est gravement blessée.

Un véritable drame qui a provoqué de nombreuses réactions dans le monde de la cuisine. De nombreux chefs ont rendu un hommage appuyé au jeune homme. Son frère Thomas, lui aussi chef et dévasté, lui a publié un magnifique texte sur Instagram : "Mon frère... Mon amour... Mon double... Ma vie... Tu vas me manquer énormément. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime et que je suis fier de toi, de l'homme que tu étais... Tu laisses derrière toi un vide énorme, je t'aime si fort", a-t-il écrit en légende d'une photo d'eux.