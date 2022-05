Mort d'Antoine Alléno à 24 ans : son père Yannick Alléno prend une décision nécessaire

Un jeune homme "discret" apprécié de tous

Yannick Alléno a toujours été très proche de ses deux fils, Antoine et Thomas. Et visiblement, les employés de l'établissement du jeune Antoine appréciaient également sa gentillesse et sa générosité. Ils ne trouvent pas les mots suite à cette tragédie, rapportent nos confrères du Parisien. Tout autant que le voisinage. On y découvre à quel point Antoine Alléno était apprécié de tous. Le jeune chef est décrit par ses proches comme "discret" et ne jouant pas avec la notoriété de son paternel. Alors qu'il était voué à une longue carrière dans ce métier qui le passionnait, la vie en décidé autrement.