"C'est avec une immense tristesse..." : Yannick Alléno s'exprime après la mort brutale de son fils Antoine

Un grave accident de la route s'est produit dans le 7e arrondissement de Paris dans la soirée du dimanche 8 mai, faisant un mort et plusieurs blessés. Un triste événement qui concerne malheureusement Yannick Alléno puisque la victime n'est autre que son fils, Antoine. Ce dernier était au volant de son scooter, arrêté à un feu rouge, quand un automobiliste l'a percuté de plein fouet avant de prendre la fuite. Si sa passagère s'en est sortie, Antoine Alléno n'a pas survécu malgré les tentatives de réanimation des secours dépêchés sur place.

Si les hommages et les messages de condoléances se sont multipliés sur les réseaux sociaux, Yannick Alléno a gardé le silence. Mais c'est par le biais d'un communiqué révélé par Le Figaro que le chef de 53 ans a finalement pris la parole avec ses proches : "C'est avec une profonde tristesse que le Chef Yannick Alléno, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du Groupe Yannick Alléno vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami, Antoine, victime d'un accident de la route survenu dans la nuit du 8 mai à Paris. En cette période douloureuse, la famille Alléno et leurs proches sont très sensibles à la bienveillance et à la compréhension de tous, dans le respect de leur intimité."

Antoine Alléno avait toute la vie devant lui et débutait une carrière prometteuse derrière les fourneaux. Après avoir été élève à l'école Ferrandi, le jeune homme avait fait ses armes auprès de son père mais également d'autres grands chefs comme Frédéric Anton au restaurant Jules Verne, situé au deuxième étage de la Tour Eiffel. Il y a tout juste un an, Yannick Alléno et Antoine ouvraient Burger Père & Fils à Paris, établissement familial dont le jeune chef tenait les rênes.

S'il sera difficile de se relever d'une telle nouvelle, Yannick Alléno pourra compter sur le soutien de ceux qui lui restent : son plus grand fils Thomas, son ex-femme Laurence, mère de ses garçons, et son actuelle épouse Laurence. Des présences indispensables qui lui permettront, progressivement, de retrouver le goût de la vie.