Obsèques d'Antoine Alléno : Brigitte Macron présente, les politiques solidaires pour Yannick Alléno

Yannick Alléno a lâché fourneaux et restaurants ce vendredi 13 mai. Le chef avait une bien triste raison : les obsèques de son plus jeune fils Antoine. Le rendez-vous était fixé à la collégiale Notre-Dame de Poissy dans les Yvelines aux alentours de 15 heures. Un événement au cours duquel le cuisinier de 53 ans était bien entouré. Sa femme Laurence Bonnel et son fils aîné Thomas étaient à ses côtés, tout comme le monde de la gastronomie comme Guy Savoy, Marc Veyrat, Jean-François Piège ou encore l'ancien chef de l'Elysée Guillaume Gomez. En parlant d'Elysée justement, le monde de la politique était lui aussi représenté.

La première dame Brigitte Macron a tenu à être présente pour épauler le chef et toute sa famille dans cette terrible épreuve. Elle-même maman ne peut qu'imaginer la douleur immense que peut provoquer la perte d'un enfant. Il était donc primordial pour elle d'être là et de présenter, en son nom et celui du président Emmanuel Macron ses plus sincères condoléances. Plusieurs personnalités liées au gouvernement avaient aussi fait le déplacement à l'image de Karl Olive, maire de Poissy, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture.

L'accident d'Antoine Alléno s'est déroulé le dimanche 8 mai dans la soirée. Le jeune homme se trouvait avec une passagère sur son scooter quand il a été percuté par une voiture, dont le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Ce dernier, rapidement retrouvé après avoir pris la fuite, a même affirmé aux autorités qu'il était "trop ivre" et ne se souvenait donc de rien. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.

La disparition tragique d'Antoine Alléno à seulement 24 ans a bouleversé tout un milieu. Les hommages sur la Toile se sont d'ailleurs multipliés. Les plus bouleversants restent ceux de son père Yannick Alléno et de son frère Thomas avec qui la complicité était immense : "Mon frère... Mon amour... Mon double... Ma vie... Tu vas me manquer énormément. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime et que je suis fier de toi, de l'homme que tu étais... Tu laisses derrière toi un vide énorme." L'amour, lui, sera bel et bien toujours présent.