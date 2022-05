Diaporama : Obsèques d'Antoine Alléno : Brigitte Macron présente, les politiques solidaires pour Yannick Alléno

1 / 39 L'arrivée de Brigitte Macron aux obsèques d'Antoine Alléno à la collégiale Notre-Dame de Poissy

2 / 39 La Première Dame française, Brigitte Macron et José Pietroboni, chef du protocole - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





6 / 39 La Première Dame Brigitte Macron, Karl Olive, maire de Poissy, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, Karl Olive, maire de Poissy - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Christophe Clovis/Bestimage





8 / 39 La Première Dame française, Brigitte Macron, Karl Olive, maire de Poissy et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et des Finances - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





9 / 39 La Première Dame française, Brigitte Macron, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et des Finances et Karl Olive, maire de Poissy - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





10 / 39 La Première Dame française, Brigitte Macron, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et des Finances et Karl Olive, maire de Poissy - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





11 / 39 Le chef Marc Veyrat, Benjamin Patou - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





12 / 39 Karl Olive, maire de Poissy - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





16 / 39 Le chef Yannick Alléno - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





17 / 39 Bernard Arnault et sa femme Hélène Mercier-Arnault - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





18 / 39 Le chef pâtissier Christophe Michalak - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





20 / 39 Le chef Jean-François Piège - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





21 / 39 Le chef Jean-François Piège et sa femme Elodie Tavares-Piège - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





22 / 39 Le chef Yannick Alléno - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





25 / 39 Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et des Finances et Karl Olive, maire de Poissy - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





28 / 39 Le chef Frédéric Anton - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





29 / 39 Le chef Guy Savoy et sa compagne Sonia Mabrouk - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





30 / 39 Le chef Alain Ducasse - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





33 / 39 Benjamin Patou, Le chef Marc Veyrat - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





34 / 39 Le chef Guy Savoy et la cheffe Babette de Rozières - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





35 / 39 La cheffe Babette de Rozières - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





36 / 39 Nicolas de Tavernost, président du Directoire du Groupe M6 - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage





38 / 39 Le chef pâtissier Christophe Michalak et sa femme Dephine - Obsèques d'Antoine Alléno (fils du chef cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin Yannick Alléno) en la collégiale Notre-Dame de Poissy, France, le 13 mai 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage