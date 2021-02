Guillaume Gomez : Adieu l'Elysée, Emmanuel Macron fait une offre spéciale au chef....

Après vingt-cinq années dans les cuisines du palais de l'Elysée, depuis la présidence du défunt Jacques Chirac à celle en cours d'Emmanuel Macron, le chef cuisinier Guillaume Gomez a annoncé mercredi 24 février 2021 son départ pour occuper un nouveau rôle de "représentant personnel" du président pour promouvoir "la gastronomie française".

Dans un message posté sur son compte Twitter, le médiatique chef explique qu'il a décidé de s'éloigner des fourneaux pour "continuer à servir (son) pays différemment" après "une mûre réflexion".

Âgé de 42 ans, Guillaume Gomez est entré à l'Elysée en 1997 et a depuis servi selon lui "plus de deux millions de repas pour quatre présidents et les 800 agents" de la présidence. Une longue carrière pendant laquelle il aura "porter au plus haut, avec passion, l'excellence française, ses traditions, son art de vivre." Ce spécialiste du pâté en croûte a ainsi servi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande - une polémique avait éclaté avec sa ministre Nicole Bricq - et Emmanuel Macron. A partir de début mars, il occupera les fonctions de "représentant personnel du président de la République auprès des acteurs et des réseaux de la gastronomie et de l'alimentation, afin de promouvoir les arts culinaires de la France".

Cette nouvelle fonction, précisée dans une lettre de mission, a été décidée "en accord et en confiance" avec Emmanuel Macron dans le cadre de la décision de faire de 2021 "l'année de la gastronomie française" et d'une série d'événements attendus comme le Paris Food Forum, la Coupe du monde de rugby en 2023 ou les Jeux olympiques de 2024. Il dépendra du ministère des Affaires étrangères.