Pierre Hermé, Guillaume Gomez... L'élite de la gastronomie à l'honneur

Mercredi 8 juillet 2020, le bateau Ducasse sur Seine accueillait une flopée de chefs pour une occasion spéciale. Un déjeuner en faveur du Club des Chefs des Chefs (CCC). À bord, il fallait notamment compter sur Guillaume Gomez, chef du palais de l'Élysée ou Pierre Hermé. Des toqués qui ont aussi reçu la visite de la première dame Brigitte Macron.

Le Club des Chefs des Chefs (CCC) avait donc organisé un déjeuner à bord du bateau Ducasse sur Seine pour remercier les chefs et les fournisseurs pour leur implication envers les soignants pendant l'épidémie de coronavirus. Le mouvement des chefs avec les soignants a été initié dès le début de la crise sanitaire par Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée qui partage régulièrement les coulisses de son métier sur Instagram, et Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique, qui ont mobilisé plus de 700 chefs à travers la France pour offrir des repas à nos soignants en signe de reconnaissance et de réconfort.

Les résultats de cette action des chefs avec les soignants sont éloquents : 100 000 repas ont été distribués dans 170 hôpitaux et 12 régions de France métropolitaine. Ces résultats ont été obtenus grâce à de nombreux fournisseurs de la restauration qui ont généreusement offert leurs produits. C'est ainsi que Gilles Bragard, secrétaire général du CCC, et Guillaume Gomez ont imaginé d'inviter ces chefs valeureux à un déjeuner exceptionnel. Le repas a été préparé par Christian Garcia, chef de SAS le prince Albert II de Monaco, Guillaume Gomez et Franck Panier, chef du Grand Duc Henri de Luxembourg. Le dessert a été confectionné par Pierre Hermé et Christelle Brua. La première dame Brigitte Macron, présidente de la Fondation de l'APHP, est venue saluer l'élite de la gastronomie française.