Guillaume Gomez : Le chef de l'Elysée ébranlé par le meurtre de Timothy, 19 ans

Pour une fois, Guillaume Gomez n'a pas versé une larme à cause de la découpe d'oignons. C'est une histoire terrible qui a ému le cuisinier de l'Elysée : Timothy, un ancien stagiaire qu'il avait pris sous son aile dans un passé récent, comme tant d'autres jeunes talents, est mort à l'âge de 19 ans dans de sordides circonstances. "Tu suis l'actualité... tu entends le drame [...] et deux jours après tu découvres son visage, se désole-t-il sur son compte Facebook. Timothy, jeune Traiteur et Pâtissier savoyard. Et ça te glace le sang... les images reviennent. Comme de nombreux jeunes chaque année que nous accueillons, Timothy, recommandé par ses professeurs, était venu faire son stage il y a deux ou trois ans dans nos cuisines."

Venu assister au festival de Woodstower, dans la ville de Lyon, Timothy n'a jamais pu rejoindre ses proches, habitant Bonvillard en Savoie. Alors qu'il attendait le bus, le jeune prodige a été poignardé à trois reprises. Poète, "plein de joie de vivre, passionné de musique et amoureux des animaux", l'élan de l'ancien protégé de Guillaume Gomez, profondément bouleversé, a été cruellement stoppé. "Tu avais toute la vie devant toi, tu avais choisi l'excellence et un métier qui te passionnait et ta vie, ton destin t'ont été enlevés en plein vol, injustement et subitement. Mes pensées vont vers ta famille et tes amis, toutes mes condoléances et mon soutien dans ces moments horribles, difficiles et terriblement injustes. Tellement injustes." Toutes nos condoléances...