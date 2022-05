Obsèques d'Antoine Alléno : son père Yannick Alléno digne, épaulé par de nombreuses personnalités

Yannick Alléno a poursuivi : "Cette après-midi, le monde entier va venir te saluer, je sais que tu vas être un peu gêné mais c'est la rançon de la gloire. De TA GLOIRE ! Ton frère Thomas, ton grand frère et moi allons construire encore et encore, avec toi pour nous guider, avec ce regard de hauteur que tu as des cieux, des choses encore plus belles ! Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps" écrivait-il. Après la cérémonie religieuse, l'inhumation est prévue en petit comité dans la stricte intimité familiale. Antoine reposera auprès de son grand-père.