Mort d'Antoine Alléno : Le taux d'alcool du chauffard incriminé était très élevé...

C'est une nouvelle qui a provoqué un véritable cataclysme dans le petit monde de la restauration. À seulement 24 ans, le prometteur Antoine Alléno a été mortellement percuté dans les rues de Paris, alors qu'il se trouvait sur son scooter, aux alentours de 23 heures, par un chauffard au volant d'une voiture volée. Sur le scooter se trouvait également une jeune femme, grièvement blessée et rapidement transportée à l'hôpital Cochin, mais ses jours ne sont plus en danger. Le conducteur d'un VTC a lui aussi été percuté au moment de l'accident, mais il s'en est heureusement tiré.

Alors qu'il tentait de s'enfuir à pied, le chauffard, qui s'appelle Francky D., a rapidement été interpellé par un policier hors service de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP). Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire aggravé" et le jeune homme né en 1997 et appartenant à la communauté des gens du voyage a été mis en examen après sa garde à vue. Parmi les éléments aggravants pour ce dernier, au-delà du fait qu'il conduisait un véhicule de luxe qu'il venait de voler, il était également bien au-dessus du taux d'alcoolémie autorisé au volant. D'après les informations de TF1, le suspect "avait 1,30 g d'alcool dans le sang au moment de l'accident".

Le suspect bien connu des services de police

Sachant que la limite autorisée en France est de 0,5 g, Francky D. se situait donc largement au-dessus. Par ailleurs, toujours selon nos confrères de TF1, il "faisait l'objet d'une fiche de recherche, car il devait purger une peine de prison de 3 mois" et était connu des services de police pour des affaires de recel, de vol, d'armes, et de violences. De plus, son permis de conduire avait été révoqué. Des circonstances qui devraient coûter cher au principal suspect et d'après les informations du Figaro, il devrait écoper d'une lourde peine. "Le principal suspect risque en théorie 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende", avance nos confrères.

C'est aujourd'hui, vendredi 13 mai, que les obsèques d'Antoine Alléno, le fils du célèbre chef Yannick Alléno, doivent avoir lieu, en la collégiale de Poissy. La première dame, Brigitte Macron, devrait d'ailleurs être présente pour la cérémonie, qui s'annonce bouleversante.