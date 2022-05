Mort d'Antoine Alléno : Hommage bouleversant de son père Yannick Alléno, la veille des obsèques

Désemparés par la mort de ce jeune garçon qui avait pourtant la vie devant lui, de nombreux internautes ont tenu à faire part de leur tristesse et de leur soutien au chef Alléno. "Tendres pensées à Antoine et courage et force pour toi et ta famille", "De tout coeur avec vous dans cette terrible épreuve", "Toutes nos condoléances", "On ne l'oubliera jamais", "Sincères condoléances Yannick", "Toutes mes pensées cher Yannick", "Quelle tristesse. Toutes mes condoléances chef", "De tout coeur avec vous", "Toutes mes condoléances chef il restera dans notre coeur", "Toutes mes pensées les plus douces dans cette peine irrespirable. Un monde bienveillant et débordant d'amour pense à vous. Très fort." peut-on lire en commentaires.

Pour rappel, Antoine Alléno a été fauché dimanche vers 23 heures par une voiture alors qu'il était arrêté à un feu rouge sur son scooter, dans la rue du Bosquet à Paris, dans le VIIe arrondissement. Il transportait une jeune femme. Soudain, un chauffard au volant d'une voiture volée a déboulé à vive allure et a percuté très violemment le jeune homme. Antoine est mort sur place tandis que sa passagère a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le chauffard, un homme âgé de 25 ans, a tenté de s'enfuir à pieds. Celui-ci venait de "voler un véhicule de luxe", selon une source policière.

Il a rapidement été interpellé par un policier en civil, témoin de l'accident mortel. Après avoir été transporté à l'hôpital, il s'est avéré que le chauffard avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Placé en garde à vue, il a expliqué ne "pas se souvenir" de ce qui venait de se produire. Mercredi 11 mai, Le Parisien a dévoilé que Francky D., l'auteur de l'accident, a été placé en examen pour "homicide et blessures involontaires". Francky D. était déjà connu des services de police, pour divers délits routiers et une affaire de violences. Également, son permis de conduire était annulé.

Les obsèques d'Antoine Alléno auront lieu ce vendredi 13 mai, à 15 heures, "en la collégiale de Poissy". Il est possible que Brigitte Macron fasse le déplacement.