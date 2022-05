Mort d'Antoine Alléno : Pascal Praud fait de tristes révélations sur le drame

Le 11 mai 2022, Pascal Praud a fait de terribles révélations sur la mort d'Antoine Alléno, décédé dans la nuit du 8 au 9 mai dernier à Paris. L'animateur de Cnews a confié s'être entretenu avec le frère aîné du jeune homme, Thomas, qui a été le premier au courant du terrible drame qui venait de s'abattre sur leur famille.

"Hier soir, je ne crois pas trahir la famille en disant que j'ai échangé avec Thomas Alléno, qui est le frère aîné d'Antoine Alléno. C'est lui qui a été prévenu en premier, c'est lui qui est arrivé sur les lieux du drame, c'est lui qui a prévenu ses parents" a expliqué l'animateur de l'émission L'heure des pros avant d'ajouter : "C'était poignant et terrible puisqu'il était en larmes, mais aussi avec cette volonté que ce qui s'est passé soit su. Il y a une forme de colère qu'il avait, lui et sa famille, pour dire 'ce n'est plus possible'".

Thomas Alléno a également parlé de "la personnalité" de son frère, qui était "aimé de tous" : "Il ne souhaitait pas être 'le fils de' et que souvent lorsqu'il a fait des stages, il ne souhaitait pas qu'on sache qu'il était le fils de Yannick Alléno". Totalement désemparé par la mort si brutale de son fils, le chef cuisinier lui a récemment rendu hommage avec un cliché souvenir posté sur Instagram.

Au cours de l'émission, Pascal Praud a également indiqué la date et le lieu des obsèques : le vendredi 13 mai 2022 à 15 heures "en la collégiale de Poissy". Selon lui, Brigitte Macron "serait ou sera" présente à l'enterrement d'Antoine Alléno.

Pour rappel, Antoine Alléno a été fauché vers 23 heures par un chauffard, alors qu'il était sur son scooter, dans le VIIe arrondissement de Paris. Il transportait une jeune femme dont les jours ne sont pas en danger. Le chauffard, un homme âgé de 25 ans, a tenté de s'enfuir à pieds. Celui-ci venait de "voler un véhicule de luxe", selon une source policière.

Interpellé par un policier en civil, témoin de l'accident mortel, le chauffard avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Lors de sa garde à vue, il a expliqué ne "pas se souvenir" de ce qui venait de se produire. Selon Le Parisien, Francky D. l'auteur de l'accident, a été placé en examen pour "homicide et blessures involontaires". Il était déjà connu des services de police, pour divers délits routiers et une affaire de violences. Son permis de conduire était annulé.