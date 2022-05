Mort d'Antoine Alléno : Thierry Marx, ému aux larmes, livre un hommage poignant

La France toute entière est dans l'émotion depuis la disparition tragique d'Antoine Alléno, à seulement 24 ans. Le fils de Yannick Alléno a perdu la vie dans la nuit de dimanche 8 mai 2022, après avoir été percuté par un chauffard qui conduisait une voiture volée, alors qu'il était lui en scooter. Si depuis, son père Yannick Alléno s'est exprimé, brisant le silence sur la "profonde tristesse", ce dernier peut compter sur de nombreux soutiens, et une pluie d'hommages. Et le monde de la cuisine, très affecté, ne manque pas de faire savoir sa peine.

Mardi 10 mais 2022, devant les caméras de C à vous (France 5), Thierry Marx a évoqué le jeune Antoine Alléno. Chef étoilé et ancien juré de Top Chef, il est apparu très ému en évoquant ce "gamin surdoué", "brillantissime". "Il était capable de manoeuvrer de façon très habile et surtout il savait se faire aimer, a-t-il confié. Vous avez vu à Beaupassage, tout le monde se rappelle de lui comme si c'était lui un peu le boss de remplacement quoi. Malgré sa jeunesse, il était déjà chef et chef d'entreprise. Il était sur les traces de son papa." L'émotion était de plus en plus palpable dans la voix de Thierry Marx qui a avoué sa difficulté de parler d'Antoine Alléno. "C'est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup d'émotion, a-t-il déclaré. C'est un peu comme si on perdait un de nos enfants, c'est terrible."

Le cri du coeur de Yannick Alléno

Sur Instagram, ce mardi 10 mai, c'est Yannick Alléno, père en deuil, qui a eu besoin de partager des souvenirs avec son fils regretté. Le chef étoilé a ainsi publié de nombreux clichés, en présence également de Thomas Alléno, le frère d'Antoine. L'occasion pour lui de pousser un cri du coeur face à cette injustice, de voir son fils de 24 ans partir trop tôt. Le père du jeune Antoine Alleno, avec lequel il possédait l'établissement Burger Père & Fils, dont il a décidé la fermeture, vit la plus tragique des pertes.

Quant au chauffard accusé de sa mort et d'avoir également fait deux blessés – la passagère d'Antoine Alléno, ainsi qu'un chauffeur de VTC également percuté –, l'homme âgé de 24 ans et originaire du Val d'Oise, venait de voler un véhicule de luxe, une Audi, avant de faucher la vie d'Antoine Alléno. Arrêté à pied quelques minutes après la collision, par un commissaire présent par hasard, il a d'abord refusé un test d'alcoolémie, avant d'être conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin, revenu positif à la boisson mais également aux produits stupéfiants. Responsable du drame, il s'est dit "trop ivre" pour s'expliquer, selon les informations du journal Le Parisien.