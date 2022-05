Yannick Alléno s'adresse à son défunt fils Antoine avant les obsèques : "Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps"

Les obsèques d'Antoine Alléno sont prévues ce vendredi 13 mai 2022 en l'Église Notre Dame de Poissy. Son célèbre papa, le chef multi-étoilé Yannick Alléno ne cesse de lui rendre hommage depuis son tragique décès survenu le 8 mai dernier, en plein coeur de Paris. Alors qu'il stationnait à un feu rouge sur son scooter dans le 7e arrondissement de Paris, avec une passagère derrière lui, Antoine Alléno a été percuté par un chauffard fortement alcoolisé, mis en examen depuis le terrible accident.

Quelques heures avant les obsèques de son fils, Yannick Alléno a publié un long message sur son compte Instagram, évoquant le dernier adieu mais aussi, et surtout, toute l'admiration qu'il a pour lui. "Mon petit ange !! C'est aujourd'hui que tu vas entrer dans l'éternité ! Nous avons choisi ta mère et moi cette belle maison qui a eu l'occasion a de nombreuses reprises te voir passer devant ! Elle t'ouvre ses portes cette après midi ! Tu n'as jamais rien fait comme les autres ! Tu es arrivé au monde un 4 juillet fête nationale américaine et tu es parti le 8 mai jour de la libération ! Tu vas avoir un au revoir digne d'un prince digne de toi !", débute-t-il son message, qui accompagne un portrait en noir et blanc d'Antoine. Le jeune homme, chef comme son papa et promis à un très bel avenir, y apparaît avec le sourire.

Yannick Alléno poursuit son message en retraçant l'incroyable parcours de son fils : "Mon enfant, tu as à 24 ans déjà fait tellement de choses ... Madagascar, Costa Rica , Bali , les Us , Italie ... pour voyager , hk , Singapore, Afrique ... pour cuisiner, Lasserre, pre Catelan , Clarence , Jules Vernes , Ledoyen, 1947 ou en 2017 tu allais chercher avec Gérard les 3 étoiles au guide Michelin , puis enfin ton projet !! @burgerpereetfils ! On en parlait et tu m'as dit : 'chui chaud' ! Tu as fait cela tellement bien mon fils tellement bien !! Je suis fier de toi!

c'est fou de regarder ta vie et de voir ton action!"