Obsèques d'Antoine Alléno : Jean-François Piège, Alain Ducasse... la famille de la gastronomie en soutien

Moins d'une semaine après la mort tragique d'Antoine Alléno, ses proches avaient rendez-vous en la collégiale Notre-Dame de Poissy, dans les Yvelines, pour ses obsèques. Un moment extrêmement douloureux pour la famille, son papa Yannick Alléno, sa maman Laurence et son grand frère Thomas. Ce dernier adieu, les Alléno l'ont vécu très entouré.

La grande famille de la gastronomie française, très mobilisée depuis la mort d'Antoine survenue le 8 mai dernier dans le 7e arrondissement de Paris, a répondu présente. Jean-François Piège accompagné de sa femme Elodie, Christophe Michalak, soutenu par sa femme Delphine, Marc Veyrat, Alain Ducasse, Babette de Rozières, Guy Savoy et sa compagne Sonia Mabrouk, Frédéric Anton... Ils étaient tous là en la collégiale Notre-Dame de Poissy.

Le chauffard qui a tué Antoine mis en examen

Le chauffard qui a mortellement percuté dimanche soir Antoine Alléno a été mis en examen mercredi et placé en détention provisoire. Cet homme, qui avait été interpellé peu après les faits, avait été déféré mardi soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires aggravés (le suspect étant en état d'ivresse et ayant conduit malgré un permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite. Le suspect a été mis en examen de ces chefs par un juge d'instruction et écroué.

Le parquet de Paris a par ailleurs ramené à exécution deux autres peines de six et trois mois d'emprisonnement déjà inscrites au casier judiciaire de cet homme, ce qui signifie qu'il devra exécuter ces neuf mois en prison.

Antoine Alléno, qui circulait à scooter, a été heurté à un feu rouge dimanche vers 23H00 dans le 7e arrondissement de la capitale par un chauffard qui venait de voler un véhicule de luxe. Le jeune homme, qui était à la tête du restaurant Burger Père et Fils, lancé l'année dernière avec son père et fermé depuis le drame, est mort sur place. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés, a précisé la même source. Souffrant de "multiples contusions", ils ont été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital n'étant pas engagé. Le chauffard a pris la fuite à pied mais a été rapidement interpellé par un policier hors service de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP).

A l'issue de cette cérémonie en la collégiale Notre-Dame de Poissy, il est prévu qu'Antoine Alléno soit inhumé dans la plus stricte intimité. Il reposera auprès de l'un des membres de sa famille, son grand-père.