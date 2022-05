Obsèques d'Antoine Alléno : Sylvie Tellier et son mari Laurent, unis pour le dernier adieu

Le monde de la gastronomie est en deuil. Antoine Alléno, fils du célèbre chef triplement étoilé Yannick Alléno et lui-même aux commandes des cuisines du restaurant Burger Père et Fils, est mort à seulement 24 ans dimanche 8 mai 2022. Alors qu'il se trouvait en scooter à un feu rouge, il a été fauché par une voiture. Le chauffard ivre, qui a pris la fuite, a été retrouvé, mis en examen et placé en détention provisoire. Moins d'une semaine après le drame, les proches du jeune défunt lui rendent hommage au cours de ses obsèques en la collégiale Notre-Dame de Poissy dans les Yvelines. De grands noms de la gastronomie, des politiques mais aussi d'autres personnalités étaient présents ce vendredi 13 mai 2022, à l'instar de Sylvie Tellier, venue accompagnée.

Douloureux moment au cours duquel Yannick Alléno a pu compter sur le soutien de l'ancienne Miss France. Sylvie Tellier, en petite robe noire chic, n'est pas venue seule. La jolie blonde de 43 ans s'est affichée au bras de son mari Laurent, également père de ses deux plus jeunes enfants Margaux (8 ans) et Roméo (3 ans) – elle est maman d'un premier enfant, Oscar (12 ans), né de sa relation avec son ex-époux Camille Le Maux. Laurent, en costume foncé, chemise blanche et lunettes de soleil (par moments) vissées sur le nez, épaule sa douce, récemment opérée du genou.

Lors de l'annonce de la mort du jeune Antoine Alléno, Sylvie Tellier n'avait pu retenir ses mots. Elle s'était ainsi saisie de son compte Instagram afin de témoigner sa peine face à l'horreur. "Une vie arrachée... Mes pensées pour Yannick son papa et son frère Thomas", avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc du chef disparu.