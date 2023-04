"J'ai failli tuer une bonne femme" : Cet acteur connu révèle avoir frôlé le drame, à cause d'une terrible addiction

Pour cette fin de semaine, Jordan De Luxe a reçu un invité de marque. Ce vendredi 7 avril 2023, c'est l'acteur de théâtre et ex-animateur Olivier Lejeune qui était sur le plateau de Chez Jordan (C8). Et il a fait une terrible révélation sur un drame qui a failli se dérouler à cause d'une addiction.

Sa première apparition au cinéma était dans Les aventures de Rabbi Jacob, en 1973. Le public a aussi pu le voir au cinéma dans Signé Furax (1981) ou à la télévision dans Le Juge est une femme (2009). Olivier Lejeune a également été animateur puisqu'il a participé à l'émission de France 3 La Classe ou a animé les jeux télévisés Joyeuses Plaques (TF1, 1990) et Je compte sur toi (La Cinq, 1990). Et on ne compte plus ses rôles au théâtre. "J'ai toujours voulu faire 500 000 choses", a avoué ce boulimique de travail.

Olivier Lejeune a ensuite donné des nouvelles de son ancien acolyte de La Classe Fabrice, qui est "richissime", ou est revenu sur ses trois années au sein des Grosses Têtes, à l'époque de Philippe Bouvard. Il a notamment révélé que ce dernier l'a viré car un jour, il n'a pu se rendre dans les studios pour un enregistrement. S'ils ont un temps été brouillés, leurs relations se sont apaisées depuis. "Mais ça a été long", a-t-il précisé.

Le casino m'a rendu fou

Puis, Jordan de Luxe a évoqué un sujet souvent tabou : l'argent. Il lui a demandé avec quoi il avait gagné le plus. "Avec les droits d'auteur", a-t-il avoué. Mais Olivier Lejeune a "tout claqué dans les casinos". "Je me suis fait interdire. J'étais un malade. Le casino m'a rendu fou. J'ai failli tuer une bonne femme un jour pour lui piquer son sac pour aller jouer. On vous donne des jetons en plastique, l'argent n'a plus d'importance. C'est jouer, défier le hasard", a-t-il lancé.

Sous le choc, Jordan de Luxe lui a redemandé s'il avait réellement failli tuer une personne. Olivier Lejeune a alors expliqué qu'il ne voulait pas la tuer, mais arracher son sac car elle refusait de lui donner des jetons, alors qu'il lui promettait des chèques. Il s'agissait en réalité de chèques en bois mais cela, il ne l'a pas dit. "J'étais interdit de casinos. J'étais criblé de dettes. J'ai même un jour laissé ma voiture en gage. Complètement fou", a-t-il poursuivi.

Ne pouvant plus se rendre au casino, il en a fait un chez lui et y invitait des personnalités. Une chose interdite comme l'a souligné le présentateur. Malgré tout, Olivier Lejeune a assumé.