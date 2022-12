"J'ai pleuré des jours" : Quand Jean Marc Généreux a appris la terrible maladie de sa fille

Amoureux de France depuis qu'il a 9 ans, Jean Marc Généreux est devenu papa de deux enfants suite à leur mariage en 1987 : Jean-Francis né en 1996 (qui aurait dû avoir un jumeau) puis Francesca née en 1999. Atteinte du syndrome de Rett - une maladie génétique rare qui se développe chez le très jeune enfant, principalement la fille, et qui provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères - le bébé paraissait être en parfaite santé jusqu'à sa naissance.

Au bout de quelques mois de vie, les parents commencent à s'interroger en découvrant que leur fillette ne semble pas répondre à leurs sollicitations. "Le diagnostic ­tragique et sans espoir ­viendra du neurologue", indiquaient les journalistes de Paris Match, venus à la rencontre du chorégraphe dans sa demeure de Montréal en 2013.

"C'est dur à dire mais Francesca, ma fille, n'a jamais parlé qu'avec les yeux , confiait Jean Marc Généreux, J'ai pleuré des jours, des semaines. Nous ­avions encore des shows prévus aux Etats-Unis, j'ai tout annulé. Cela a été l'enfer. Et puis, peu à peu, je me suis dit que ­Francesca n'avait pas demandé à venir sur terre. Maintenant qu'elle était là, elle avait besoin d'un père fort, qui assume. Je me suis ­relevé. Quand j'entends cette question : "Tu préfères un garçon ou une fille ?, je me sens mal. Moi, je voulais juste un enfant en bonne santé."