"France perd un des deux jumeaux" : Jean-Marc Généreux évoque la mort de son enfant

Lorsqu'il n'est pas sur les plateaux télévisés ou en studio de danse, Jean-Marc Généreux passe du temps précieux avec les siens. Il est marié à France, qu'il connait depuis qu'il a 9 ans, depuis de longues années. Ensemble, le couple a la chance d'avoir deux merveilleux enfants : Jean-Francis (26 ans) et Francesca (23 ans). Sur les réseaux sociaux, le danseur et chorégraphe de 59 ans partage de temps à autre quelques instants en famille. Toutefois, il ne s'épanche que très rarement sur la mort de l'un de ses enfants...

En mai 2014, sur le plateau de La Parenthèse inattendue (France 2) auprès de Frédéric Lopez, Jean-Marc Généreux s'était confié à coeur ouvert. Il avait ainsi évoqué tout l'amour qu'il porte à sa femme, son quotidien avec sa fille atteinte du syndrome de Rett, une maladie dégénérative neurologique mais aussi la disparition de l'un de ses enfants. "Dans les contes de fées, on met un prince et une princesse, un roi et une reine, c'est l'histoire de France et moi. Et tu dis que quand tu veux faire un enfant, ça va être facile car on s'aime tellement. Mais ce n'est pas si simple", avait alors déclaré l'ancien juré de Danse avec les stars (TF1) qui signe son retour le temps d'un prime, Chris Marques étant touché par la Covid-19.

Après un parcours quelque peu compliqué, Jean-Marc Généreux et France apprennent une belle nouvelle : elle est enceinte de jumeaux ! Seulement, le bonheur ne dure pas neuf mois... A douze semaines de grossesse, le couple découvre que l'un des bébés est mort. "France perd un des deux jumeaux. On prie pour que l'autre enfant, Jean-Francis, arrive à terme", se souvient-il. Leur souhait est exaucé : Jean-Francis pointe le bout de son nez et les comble de bonheur, trois ans avant l'arrivée de leur deuxième merveille, Francesca. La fillette les remplit d'amour mais très vite ils notent un comportement particulier. "Elle se développe assez bien de 0 à 9 mois mais France se rend compte qu'à certains moments, elle ne réagit pas. Après 24 mois, il y a un début de régression. En l'espace de trois ans, Francesca revient à un âge mental et à une dextérité d'un enfant de 9 mois, avait raconté le danseur. Elle a ensuite perdu la parole. Il n'y a alors plus eu moyen de communiquer, elle se renferme sur elle-même et le diagnostic tombe, c'est le syndrome de Rett." Aujourd'hui, ils forment tous les quatre une famille heureuse et soudée.