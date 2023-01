"J'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre" : Une candidate de Secret Story opérée, elle a évité le pire

Stéphanie Clerbois est assez discrète sur les réseaux sociaux en ce qui concerne sa vie privée. Mais, quand il lui arrive de gros événements, la candidate révélée en 2010 dans Secret Story (saison 4) ne cache rien à ses abonnés. Ainsi, le 12 janvier 2023, ils ont découvert qu'elle avait subi une nouvelle opération de chirurgie esthétique.

Il y a douze ans, Stéphanie Clerbois est passée sur le billard pour la première fois. La jolie Belge a subi une augmentation mammaire. Et depuis, elle n'était pas retournée voir un chirurgien. Mais fin 2022, elle a fait le choix de subir une nouvelle opération et elle a bien fait comme elle l'a confié en story Instagram : "J'ai refait ma poitrine il y a trois semaines. Ca faisait douze ans maintenant que je m'étais fait opérer pour la première fois. Donc il fallait opérer. En plus, lors de l'opération, le chirurgien a vu que je faisais une prothèse qui commençait à suinter."

Ma poitrine avait vraiment changé

La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a ensuite répondu aux questions de ses abonnés. L'occasion d'apprendre qu'elle a "remis des prothèses plus grosses". "Ma poitrine avait vraiment changé depuis le deuxième allaitement. Elle était vachement moins galbée et surtout, ce qui me complexait le plus, c'était le fait que j'avais un sein beaucoup plus gros que l'autre et vraiment plus tombant", s'est-elle justifiée. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait beaucoup moins souffert que la première fois car, visiblement, "la place est déjà faite".

"Normalement, je devais rester un certain temps sans porter quoi que ce soit. Ca a été très compliqué de tout respecter, surtout avec Charlize. Alors un conseil les mamans, si vous vous faites opérer de la poitrine, soyez sûres d'avoir quelqu'un pour vous aider", a poursuivi la maman de Charlize (2 ans) et Lyam (7 ans). Fort heureusement, Stéphanie Clerbois n'a eu aucune complication. Et elle a précisé qu'elle était très satisfaite de cette opération.