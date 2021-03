Stéphanie Clerbois maman pour la 2e fois : elle dévoile enfin le visage de sa fille, elle est sublime !

Le 26 décembre 2020, Stéphanie Clerbois, candidate de Secret Story 4 (2010) a annoncé la naissance de son deuxième enfant, lequel est venu au monde la veille. Une heureuse nouvelle accompagnée d'une jolie information, le prénom de sa fille, Charlize. Mais par contre, depuis, aucune photo du bambin n'a été dévoilée. Elle s'est enfin décidée, le 5 mars 2020.

"Coucou tout le monde, je vous présente Charlize qui a pris le temps de poser dans son cosy lors d'un des multiples déplacements de maman. Vous étiez nombreux à me demander pourquoi nous ne la montrions pas, c'était simplement parce que j'avais l' envie de l'avoir rien que pour moi durant ses premiers mois. Mais comme la plupart des mamans l'envie de l'afficher au monde entier tellement nous en sommes fières et que nous les aimons finit par prendre le dessus. On vous embrasse fort! Bon week-end à vous", a-t-elle écrit sur Instagram. Et, surprise, elle a publié une photo de la petite soeur de Lyam (5 ans).

Comme son frère qui est sublime, Charlize a un minois adorable et a les mêmes yeux bleus. Sans surprise, la beauté du bébé a été louée par tous les abonnés dont d'autres candidates de l'émission Mamans & Célèbres, comme Wafa qui est enceinte de son troisième enfant.