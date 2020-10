Stéphanie Clerbois enceinte et "en colère" contre Éric, la rupture après de "nombreuses fautes"

Désemparée, Stéphanie Clerbois a annoncé sa rupture avec Éric le 18 septembre dernier sur Instagram. Le 9 octobre 2020, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a révélé de nouveaux détails concernant leur douloureuse séparation. En légende d'un cliché où elle apparait avec le père de son fils Lyam (5 ans), la candidate de télé-réalité commence par raconter les débuts de leur histoire d'amour : "Tu avais déjà un sale caractère à l'époque sans parler du mien. On ne voulait pas se mettre en couple, on était si bien dans notre vie de célibataire tous les deux et pourtant du jour au lendemain nous étions incapables de se détacher l'un de l'autre..."

Enceinte d'une petite fille et pensant prendre un nouveau départ avec celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie, elle écrit : "Cette fois était la bonne et je m'étais jurée de mettre tout mon coeur pour garder ce qui m'avait manqué le plus au monde: notre famille (qui en plus de ça était sur le point de s'agrandir avec bébé surprise que nous avions décidé de garder). J'ai pensé que tout ça était réciproque et j'ai tenu bon malgré de nombreuses fautes de ta part."

Amère mais bienveillante à l'égard d'Éric, elle ajoute : "Je n'en dirais pas plus sur le comment du pourquoi nos chemins ne se croiseront plus parce que malgré la déception actuelle et la colère que je peux éprouver pour cette personne il reste le père de mes enfants et je ne cracherai pas sur l'homme que j'ai aimé. Il est juste temps de tourner la page et d'être honnête avec vous sur ma situation actuelle que j'avais du mal à accepter encore jusqu'à aujourd'hui."